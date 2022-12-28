Отримав гарантії від США і ЄС: Вучич закликав сербів на півночі Косова розбирати барикади

Президент Сербії Александар Вучич у середу, 28 грудня закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду й розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС .

Глава урядового представництва Сербії у Косово Петар Петкович заявив, що Белград отримав від Європейського Союзу та Сполучених Штатів "надійні гарантії".

За його словами, йдеться про звільнення серба-поліцейського Деяна Пантіча з-під варти, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил НАТО KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

Він зазначив, що Вучич провів "серйозну та важку" зустріч із представниками сербів з півночі Косова.

"Він закликав наших сербів прибрати барикади. Вони сказали, що довіряють тільки йому, а не прем’єр-міністру Косова Альбіну Курті. Вучич сказав їм повернутись на північ Косова й представити ці гарантії людям", - сказав Петкович.

Двостороння напруженість загострилася з минулого місяця, коли етнічні серби на півночі Косова звільнилися з роботи в державних установах, включно з поліцією та судовою системою, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього поліцейського Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.