Косово после снятия сербами блокпостов снова открывает пограничные пункты

На севере частично признанного Косово снова открыли контрольно-пропускных пункты на двух пограничных переходах после того, как сербы разобрали баррикады на дорогах после трехнедельной блокады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Повторное открытие контрольно-пропускных пунктов произошло на следующий день после заявления косовской полиции о том, что правоохранители вновь открыли КПП Мердаре, который является самым важным для грузовых автомобильных перевозок.

Сербия также 29 декабря отменила состояние повышенной боевой готовности армии, что было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово. В четверг баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли, а далее начали разбирать баррикады на севере Косово и Метохии.

В пятницу, 30 декабря два пограничных перехода в Ярине и Брняке были открыты для движения, рассказали в косовской полиции.