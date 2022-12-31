RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Косово после снятия сербами блокпостов снова открывает пограничные пункты

Фото: КПП на севере Косово открыли после того, как сербские активисты убрали баррикады (facebook.com/BalkanObserverforUkraine)
Автор: Владимир Костырин

На севере частично признанного Косово снова открыли контрольно-пропускных пункты на двух пограничных переходах после того, как сербы разобрали баррикады на дорогах после трехнедельной блокады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Повторное открытие контрольно-пропускных пунктов произошло на следующий день после заявления косовской полиции о том, что правоохранители вновь открыли КПП Мердаре, который является самым важным для грузовых автомобильных перевозок.

Сербия также 29 декабря отменила состояние повышенной боевой готовности армии, что было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово. В четверг баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли, а далее начали разбирать баррикады на севере Косово и Метохии.

В пятницу, 30 декабря два пограничных перехода в Ярине и Брняке были открыты для движения, рассказали в косовской полиции.

Ранее сообщалось, что 19 декабря на границе частично признанного Косово произошло столкновение между правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярине", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Напомним, что 28 декабря президент Сербии Александар Вучич призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосовоСербия