У Косові в результаті стрілянини поранено двох сербів: що відомо

На півдні частково визнаного Косова, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка. Правоохоронці затримали підозрюваного та знайшли пістолет, з якого були зроблені постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Косова.
Стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце у п'ятницю 6 січня вдень, напередодні Різдва. За даними поліції Косово, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль виїхав із місця події.
Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує
Затриманого підозрюваного, 33-річного чоловіка з ініціалами О.К., було передано до районної поліції в Урошеваці.
Як уточнив міністр оборони Косова Арменд Мехай у своєму Facebook, до того, що сталося в Штрпаці, "причетний співробітник косовських сил безпеки".
"Справою займаються силові та судові органи. Вона розглядатиметься відповідно до чинних у нас міністерств оборони та безпеки положень і законів", - заявив чиновник.
На інцидент відреагували прем'єр-міністр Косово Альбін Курті та прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей заявив, що він "шокований нападом".
Після НП у селі Готовуша зібралася група сербських жителів, влаштувавши акцію протесту, і на кілька годин перекрили дорогу, що веде до Штрпацу, пише балканська служба "Радіо Свобода".
На місці знаходилися співробітники косовської поліції, і в п'ятницю, 6 січня, близько 23:00 блокаду було знято.
Нагадаємо, перед цим у грудні 2022 року на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.
Через кілька днів конфлікт вдалося залагодити після звернення президента Сербії до протестувальників із проханням розібрати барикади.
Додамо, що в Косові на тлі конфлікту з Сербією просять більше миротворців НАТО, а президент Олександр Вучич заявив, що Сербія збільшить чисельність бійців спецназу втричі.
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