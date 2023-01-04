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Сербія збільшить чисельність бійців спецназу втричі

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Сербія, Середа 04 січня 2023 21:35
Сербія збільшить чисельність бійців спецназу втричі Фото: президент Сербії Александар Вучич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Цього року одним з пріорітетних напрямів для Сербії є укріплення та посилення армії. Зокрема планують збільшити кількість військових спецназу та підвищити їм заробітну плату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.

Президент Сербії Александар Вучич зазначив, що минулого року в армію Сербії було вкладено багато коштів, і це буде продовжуватися надалі.

Головною метою в посиленні армії він називає збільшення кількості спецпідрозділів, зокрема планується збільшити їх кількість з 1600 до 5000 осіб. Окрім цього військових планують заохочувати до служби за допомогою заробітної плати.

"Зарплата буде величезною. Базова зарплата перевищуватиме 2000 євро, і ви знаєте, що туди входить – чергування, нічні зміни, понаднормові та все інше. Таким чином, це становитиме майже 3000 євро", - сказав Вучич.

Він запросив юнаків та дівчат подавати заявки та повідомив, що незабаром відбудеться конкурс для відбору військових.

ЦІ нововведення були запроваджені на тлі нещодавнього чергового загострення на кордоні між Сербією і Косово.

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Через кілька днів конфлікт вдалося залагодити після звернення президента Сербії до протестувальників з проханням розібрати барикади.

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