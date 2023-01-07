RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Косово в результате стрельбы ранены двое сербов: что известно

Фото: полиция Косово (facebook.com/KosovoPolice)
Автор: Владимир Костырин

На юге частично признанного Косово, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Правоохранители задержали подозреваемого и нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Косово.

Стрельба произошла в деревне Драйковце муниципалитета Штрпце в пятницу 6 января днем, накануне Рождества. По данным полиции Косово, стреляли из машины, которая двигалась из Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль уехал с места происшествия.

Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает

Задержанный подозреваемый, 33-летний мужчина с инициалами А.К., был передан в районную полицию в Урошеваце.

Как уточнил министр обороны Косово Арменд Мехай в своем Facebook, к произошедшему в Штрпаце "причастен сотрудник косовских сил безопасности".

"Делом занимаются силовые и судебные органы. Оно будет рассматриваться в соответствии с действующими у нас в министерстве обороны и безопасности положениями и законами", - заявил чиновник.

На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи заявил, что он "шокирован нападением".

После ЧП в селе Готовуша собралась группа сербских жителей, устроив акцию протеста, и на несколько часов перекрыли дорогу, ведущую в Штрпац, пишет балканская служба "Радио Свобода".

На месте находились сотрудники косовской полиции, и в пятницу, 6 января, около 23:00 блокада была снята.

Напомним, перед этим в декабре 2022 года на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.

Добавим, что в Косово на фоне конфликта с Сербией просят больше миротворцев НАТО, а президент Александр Вучич заявил, что Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосовоСербия