В Косово в результате стрельбы ранены двое сербов: что известно

На юге частично признанного Косово, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина. Правоохранители задержали подозреваемого и нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Косово.
Стрельба произошла в деревне Драйковце муниципалитета Штрпце в пятницу 6 января днем, накануне Рождества. По данным полиции Косово, стреляли из машины, которая двигалась из Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль уехал с места происшествия.
Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает
Задержанный подозреваемый, 33-летний мужчина с инициалами А.К., был передан в районную полицию в Урошеваце.
Как уточнил министр обороны Косово Арменд Мехай в своем Facebook, к произошедшему в Штрпаце "причастен сотрудник косовских сил безопасности".
"Делом занимаются силовые и судебные органы. Оно будет рассматриваться в соответствии с действующими у нас в министерстве обороны и безопасности положениями и законами", - заявил чиновник.
На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи заявил, что он "шокирован нападением".
После ЧП в селе Готовуша собралась группа сербских жителей, устроив акцию протеста, и на несколько часов перекрыли дорогу, ведущую в Штрпац, пишет балканская служба "Радио Свобода".
На месте находились сотрудники косовской полиции, и в пятницу, 6 января, около 23:00 блокада была снята.
Напомним, перед этим в декабре 2022 года на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.
Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.
Добавим, что в Косово на фоне конфликта с Сербией просят больше миротворцев НАТО, а президент Александр Вучич заявил, что Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза.
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