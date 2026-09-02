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Космос та ШІ: у ГУР викрили російських вчених, що розробляють технології для війни

11:11 02.09.2026 Ср
2 хв
Якими розробками займаються росіяни?
aimg Костянтин Широкун
Космос та ШІ: у ГУР викрили російських вчених, що розробляють технології для війни Фото: у ГУР викрили російських вчених, що розробляють технології для війни (Getty Images)
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ГУР МО України розкрило дані російських вчених і розробників із російських інститутів та установ, задіяних у розробках і дослідженнях військового призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зазначається, що у Росії вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи співпрацюють з Міністерством оборони РФ, підприємствами російського ВПК, виконують роботи за державними програмами з розробки нових зразків озброєння та технологій для них.

Серед тих, хто співпрацює із російським ВПК та бере участь у розробці технологій військового та подвійного призначення:

  • наукові співробітники Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), на базі якого працює Центр технології штучного інтелекту з лабораторією цифрових технологій спеціального призначення;
  • професори та доценти Сколківського інституту науки та технологій, який здійснює розробки у сферах виготовлення турбінних лопаток для авіаційних двигунів, матеріалів і покриттів для БпЛА;
  • керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем Центрального аерогідродинамічного інституту імені М. Є. Жуковського, які розробляють стандарти для БпЛА, керують науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами у сфері використання штучного інтелекту в системах управління БпЛА.

Більшість з них, попри таку роботу, продовжує співпрацювати з вченими з інших держав, проводити спільні дослідження, виступати співавторами наукових статей у провідних світових наукових виданнях, відвідувати міжнародні заходи та конференції.

Отриманий від такої співпраці досвід вони приносять в наукові установи, де він в подальшому буде використаний не лише для створення та модернізації зброї, а й формування стратегічної переваги РФ у сучасній технологічній гонці озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області. Крім того, під ударом опинився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

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