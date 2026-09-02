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В ГУР разоблачили российских ученых, разрабатывающих технологии для войны

11:11 02.09.2026 Ср
2 мин
Какими разработками занимаются россияне?
aimg Константин Широкун
В ГУР разоблачили российских ученых, разрабатывающих технологии для войны Фото: в ГУР разоблачили российских ученых, разрабатывающих технологии для войны (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ГУР МО Украины раскрыло данные российских ученых и разработчиков из российских институтов и учреждений, задействованных в разработках и исследованиях военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что в России высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения сотрудничают с Министерством обороны РФ, предприятиями русского ВПК, выполняют работы по государственным программам по разработке новейших образцов вооружения и технологий для них.

Среди сотрудничающих с российским ВПК и участвующих в разработке технологий военного и двойного назначения:

  • научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ), на базе которого работает центр технологии искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения;
  • профессора и доценты Сколковского института науки и технологий, осуществляющего разработки в сфере изготовления турбинных лопаток для авиационных двигателей, материалов и покрытий для БпЛА;
  • руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем Центрального аэрогидродинамического института имени М. Е. Жуковского, разрабатывающих стандарты для БПЛА, руководят научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере использования искусственного интеллекта в системах управления БПЛА.

Большинство из них, несмотря на эту работу, продолжает сотрудничать с учеными из других государств, проводить совместные исследования, выступать соавторами научных статей в ведущих мировых научных изданиях, посещать международные мероприятия и конференции.

Полученный от такого сотрудничества опыт они приносят в научные учреждения, где он будет в дальнейшем использован не только для создания и модернизации оружия, но и формирования стратегического преимущества РФ в современной технологической гонке вооружений.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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