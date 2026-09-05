Космос бомбардує нас щосекунди: вчені пояснили, чи варто боятися

Трильйони "привидів": що відомо про нейтрино?

Найпоширенішими космічними мандрівниками є нейтрино - надзвичайно легкі елементарні частинки без електричного заряду, які практично не взаємодіють із звичайною матерією.

За словами професора фізики Невадського університету у Лас-Вегасі Майкла Правіки, щосекунди крізь тіло кожної людини проходить близько 100 трильйонів нейтрино.

Природа нейтрино:

Джерела походження: переважна більшість утворюється внаслідок термоядерних реакцій у ядрі Сонця. Менша частина прибуває з віддалених галактик, де відбуваються вибухи наднових або падіння матерії у надмасивні чорні діри.

Взаємодія з тілом: за все життя людини лише одна або кілька з цих частинок можуть зіштовхнутися з атомом у її організмі.

Безпека: через відсутність заряду та мінімальну масу нейтрино не створюють жодного радіаційного ризику.

Науковці фіксують ці частинки за допомогою спеціальних детекторів, як-от обсерваторія IceCube в Антарктиді, де кубічний кілометр льоду оснащено тисячами світлових датчиків для уловлювання рідкісних спалахів від зіткнень нейтрино з ядрами атомів.

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Каскади мюонів та природна радіація

Окрім нейтрино, Землю постійно атакують первинні космічні промені - розігнані майже до швидкості світла протони та ядра важких елементів (від гелію до заліза).

Зіштовхуючись із молекулами повітря у верхніх шарах атмосфери, вони створюють каскади вторинних частинок, серед яких переважають мюони.

Мюони є важчими аналогами електронів із негативним зарядом. Вони досягають поверхні Землі з різною інтенсивністю.

Якою саме?

На рівні моря: крізь площу в 1 квадратний сантиметр щохвилини проходить приблизно одна частинка.

Крізь тіло людини щосекунди пролітає від кількох десятків до сотень мюонів (приблизно 1-2 частинки щосекунди лише крізь долоню).

Попри те, що мюони та супутні нейтрони мають електричний заряд і роблять свій внесок у природний радіаційний фон, їхній вплив є мінімальним.

Сукупна доза космічного випромінювання для звичайної людини становить близько 0,4 мілізіверта на рік (що зіставно з кількома флюорографічними знімками) із загального природного фону у 2,4 мілізіверта.

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Що це означає для досліджень?

Здатність космічних частинок проходити крізь щільні об'єкти широко використовується у сучасній науці. За допомогою мюонних детекторів фізики вже змогли сканувати внутрішні порожнини давніх єгипетських пірамід.

Водночас високоенергетичні нейтрино дають змогу астрофізикам досліджувати найбільш екстремальні куточки Всесвіту, звідки звичайне світло чи радіохвилі не можуть вирватися через високу щільність матерії.