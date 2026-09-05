Космос бомбардирует нас каждую секунду: ученые объяснили, стоит ли бояться

Триллионы "призраков": что известно о нейтрино?

Самыми распространенными космическими путешественниками являются чрезвычайно легкие элементарные частицы без электрического заряда, которые практически не взаимодействуют с обычной материей.

По словам профессора физики Невадского университета в Лас-Вегасе Майкла Правики, ежесекундно сквозь тело каждого человека проходит около 100 триллионов нейтрино.

Природа нейтрино:

Источники происхождения: большинство образуется вследствие термоядерных реакций в ядре Солнца. Меньшая часть прибывает из отдаленных галактик, где происходят взрывы сверхновых или падение материи в сверхмассивные черные дыры.

Взаимодействие с телом: за всю жизнь человека только одна или несколько из этих частиц могут столкнуться с атомом в его организме.

Безопасность : из-за отсутствия заряда и минимальной массы нейтрино не создают никакого радиационного риска.

Ученые фиксируют эти частицы с помощью специальных детекторов, таких как обсерватория IceCube в Антарктиде, где кубический километр льда оснащен тысячами световых датчиков для улавливания редких вспышек от столкновений нейтрино с ядрами атомов.

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Каскады мюонов и естественная радиация

Кроме нейтрино, Землю постоянно атакуют первичные космические лучи - разогнанные почти до скорости света протоны и ядра тяжелых элементов (от гелия до железа).

Сталкиваясь с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы, они создают каскады вторичных частиц, среди которых преобладают мюоны.

Мюоны являются более тяжелыми аналогами электронов с отрицательным зарядом. Они достигают поверхности Земли с разной интенсивностью.

Какой именно?

На уровне моря: сквозь площадь в 1 квадратный сантиметр ежеминутно проходит примерно одна частица.

Через тело человека ежесекундно пролетает от нескольких десятков до сотен мюонов (примерно 1-2 частицы ежесекундно только сквозь ладонь).

Несмотря на то, что мюоны и сопутствующие нейтроны имеют электрический заряд и вносят свой вклад в естественный радиационный фон, их влияние минимально.

Совокупная доза космического излучения для среднестатистического человека составляет около 0,4 миллизиверта в год (сопоставимо с несколькими флюорографическими снимками) из общего природного фона в 2,4 миллизиверта.

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Что это значит для исследований?

Способность космических частиц проходить через плотные объекты широко используется в современной науке. С помощью мюонных сенсоров физики уже смогли сканировать внутренние полости старых египетских пирамид.

В то же время высокоэнергетические нейтрино позволяют астрофизикам исследовать наиболее экстремальные уголки Вселенной, откуда обычный свет или радиоволны не могут вырваться из-за высокой плотности материи.