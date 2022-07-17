Космический корабль Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории: видео

Американский космический корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Издание отмечает, что корабль был запущен к орбите с помощью двухступенчатой ракеты Falcon 9. После этого первая ступень вернулся на Землю и совершила посадку на Shortfall of Gravitas.

Во время операции было доставлено 2630 килограммов оборудования для космической орбитальной лаборатории.

Капсула осуществила успешную стыковку с МКС в рамках 25-й грузовой миссии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.