Космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії: відео

Американський космічний корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Видання зазначає, що корабель було запущено до орбіти за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9. Після цього перший ступінь повернувся на Землю й здійснив посадку на Shortfall of Gravitas.

Під час операції було доставлено 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.

Капсула здійснила успішне стикування з МКС в рамках 25-ї вантажної місції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

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