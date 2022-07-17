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Космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії: відео

Фото: космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американський космічний корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Капсула здійснила успішне стикування з МКС в рамках 25-ї вантажної місції.

Під час операції було доставлено 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.

Видання зазначає, що корабель було запущено до орбіти за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9. Після цього перший ступінь повернувся на Землю й здійснив посадку на Shortfall of Gravitas.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму.

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