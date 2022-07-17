ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії: відео

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 13:55
Космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії: відео Фото: космічний корабель Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американський космічний корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Капсула здійснила успішне стикування з МКС в рамках 25-ї вантажної місції.

Під час операції було доставлено 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.

Видання зазначає, що корабель було запущено до орбіти за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9. Після цього перший ступінь повернувся на Землю й здійснив посадку на Shortfall of Gravitas.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

Тим часом NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA МКС
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року