Космический флот Китая и новая консоль Nintendo. Главное из мира технологий

Nintendo обновила игровую консоль Switch

Японская компания Nintendo представила обновленную модель игровой консоли Switch с 7-дюймовым OLED-экраном и увеличенным объемом встроенной памяти. Новая версия будет поддерживать прежние аксессуары в том числе Joy-Con и док-станции.

Консоль получит улучшенную звуковую систему, 64 ГБ памяти, LAN-порт и удобную подставку с несколькими уровнями настройки. Разрешение новой Nintendo Switch в портативном режиме останется 1280х720, а в ТВ-режиме составит 1080p.

Приставка будет доступна в двух цветах: белый и красно-синий. Цена составит 350 долларов.

Xiaomi подтвердила дату релиза MIUI 13

После серии слухов в сети появился тизер, подтверждающий дату презентации MIUI 13. Согласно рекламному баннеру, анонс состоится уже в августе. Подтвердил эту информацию и один из топ-менеджеров компании Да Ли.

Ожидается, что в новой версии прошивки будет акцент на стабильности оболочки, а не визуальных нововведениях.

У Windows 11 будет семь версий

Согласно инсайдерской информации, новая операционная система Windows 11 будет иметь семь версий:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Windows 11 Mixed Reality является версией для владельцев гарнитуры дополненной реальности HoloLens. При этом в списке нет прежних версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) и IoT.

Кроме того, неизвестно, планирует ли Microsoft выпускать версию с ограниченными функциями, как, например, Windows 10S, или же ОС для устройств с несколькими сенсорными экранами, как это было с Windows 10x.

Норвегия сохранит лучшие песни на случай ядерного конца света

В Норвегии намерены построить хранилище для лучших песен мира, чтобы сохранить их минимум на тысячу лет на случай ядерного конца света. Предполагается, что в цифровом хранилище будут собраны важные музыкальные записи, например, от хитов Beatles до фольклорной музыки.

Китай создаст космический флот против астероидов

Китай планирует построить космический флот для противодействия возможной астероидной угрозе Земле. Десятки безъядерных ударных средств построят на базе носителей "Чанчжэн-5". Их будут применять для того, чтобы влиять на орбиту астероидов.

Как отмечают в Поднебесной, проект может быть завершен в течение ближайших десять лет. В его рамках построят флот из 23 ракет с космическими кораблями-камикадзе.

Киев установит интеллектуальные камеры на дорогах

В украинской столице намерены установить дорожные камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. На первых этапах камеры будут устанавливаться на главных транспортных узлах в центре Киева.

Предполагается, что они помогут сбалансировать потоки автомобилей, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд грузового транспорта. Также система будет предупреждать водителей о пробках.

На сегодня в Киеве насчитывается 65 ключевых магистралей и выездов из города, где также необходимо установить такие системы.