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Новая Windows 11 будет иметь семь версий: список

Новина українською →
США , Пятница 09 июля 2021 23:17
Новая Windows 11 будет иметь семь версий: список Фото: Windows 11 будет иметь семь версий (twitter.com/Windows)
Автор: Сергей Пышкин

В прошлом месяце, во время анонса Windows 11, Microsoft заявила, что владельцы десятой версии смогут бесплатно обновиться. Согласно инсайдерской информации, новая ОС будет иметь семь версий, впрочем с некоторыми изменениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MSPowerUser.

В общем, список версий новой Windows 11 повторяет Windows 10, однако все же имеет некоторые изменения. Итак, следующая операционная система будет иметь следующие версии:

  • Windows 11 Home;

  • Windows 11 Pro;

  • Windows 11 Pro for Workstations;

  • Windows 11 Education;

  • Windows 11 Pro Education;

  • Windows 11 Enterprise;

  • Windows 11 Mixed Reality.

Стоит отметить, что Windows 11 Mixed Reality является полноценной версией для владельцев гарнитуры дополненной реальности HoloLens.

В частности, в списке нет знакомых всем версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) и IoT.

Также до сих пор неизвестно, планируют ли Microsoft выпускать в будущем версию с ограниченными функциями, как, например Windows 10S, или же ОС для устройств с несколькими сенсорными экранами, как это было с Windows 10x.

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