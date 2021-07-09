Новая Windows 11 будет иметь семь версий: список

В прошлом месяце, во время анонса Windows 11, Microsoft заявила, что владельцы десятой версии смогут бесплатно обновиться. Согласно инсайдерской информации, новая ОС будет иметь семь версий, впрочем с некоторыми изменениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MSPowerUser .

В общем, список версий новой Windows 11 повторяет Windows 10, однако все же имеет некоторые изменения. Итак, следующая операционная система будет иметь следующие версии:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Стоит отметить, что Windows 11 Mixed Reality является полноценной версией для владельцев гарнитуры дополненной реальности HoloLens.

В частности, в списке нет знакомых всем версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) и IoT.

Также до сих пор неизвестно, планируют ли Microsoft выпускать в будущем версию с ограниченными функциями, как, например Windows 10S, или же ОС для устройств с несколькими сенсорными экранами, как это было с Windows 10x.