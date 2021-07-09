Новая Windows 11 будет иметь семь версий: список
В прошлом месяце, во время анонса Windows 11, Microsoft заявила, что владельцы десятой версии смогут бесплатно обновиться. Согласно инсайдерской информации, новая ОС будет иметь семь версий, впрочем с некоторыми изменениями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MSPowerUser.
В общем, список версий новой Windows 11 повторяет Windows 10, однако все же имеет некоторые изменения. Итак, следующая операционная система будет иметь следующие версии:
- Windows 11 Home;
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Windows 11 Pro;
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Windows 11 Pro for Workstations;
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Windows 11 Education;
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Windows 11 Pro Education;
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Windows 11 Enterprise;
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Windows 11 Mixed Reality.
Стоит отметить, что Windows 11 Mixed Reality является полноценной версией для владельцев гарнитуры дополненной реальности HoloLens.
В частности, в списке нет знакомых всем версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) и IoT.
Также до сих пор неизвестно, планируют ли Microsoft выпускать в будущем версию с ограниченными функциями, как, например Windows 10S, или же ОС для устройств с несколькими сенсорными экранами, как это было с Windows 10x.