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На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры: зачем они нужны

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Киев, Четверг 08 июля 2021 17:08
На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры: зачем они нужны Фото: Киев внедряет камеры интеллектуальной транспортной системы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По решению вопроса перегрузки города, в Киеве планируются ввести камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. В первую очередь, новую технологию будут использовать в транспортных узлах, которые являются наиболее загруженными сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Главной целью внедрения интеллектуальной транспортной системы видеонаблюдения является - уравновешивание нагрузки на дорогах столицы.

На первых этапах камеры будут устанавливаться на:

  • перекрестке бульвара Леси Украины;
  • улицы Бассейная;
  • улицы Мечникова;
  • улицы Льва Толстого;
  • площади Победы;
  • Европейской площади.

"После подсчета трафика и определения часов перегрузки город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд грузового транспорта", - пишет пресс-служба.

Сегодня в Киеве насчитывается около 65 ключевых магистралей и выездов из города, где также необходимо установить ИТС.

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