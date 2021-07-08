На дорогах Киева установят интеллектуальные камеры: зачем они нужны
По решению вопроса перегрузки города, в Киеве планируются ввести камеры интеллектуальной системы видеонаблюдения. В первую очередь, новую технологию будут использовать в транспортных узлах, которые являются наиболее загруженными сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Главной целью внедрения интеллектуальной транспортной системы видеонаблюдения является - уравновешивание нагрузки на дорогах столицы.
На первых этапах камеры будут устанавливаться на:
- перекрестке бульвара Леси Украины;
- улицы Бассейная;
- улицы Мечникова;
- улицы Льва Толстого;
- площади Победы;
- Европейской площади.
"После подсчета трафика и определения часов перегрузки город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд грузового транспорта", - пишет пресс-служба.
Сегодня в Киеве насчитывается около 65 ключевых магистралей и выездов из города, где также необходимо установить ИТС.