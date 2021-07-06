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Китай создаст космический флот для защиты Земли от астероидов

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Китай, Вторник 06 июля 2021 15:43
Китай создаст космический флот для защиты Земли от астероидов Фото: Китай создаст космический флот для защиты Земли от астероидов (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Китай принял решение создать космический флот для ликвидации астероидной угрозы Земле. На базе китайских ракет-носителей "Чанчжэн-5" создадут десятки безъядерных ударных средств изменения орбит астероидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Ранее в NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проект должен изменить орбиту опасных астероидов можно без ядерного оружия, однако со множеством ракет, кинетическая энергия которых изменит траекторию движения астероидов. А вот ядерный подрыв астероида только усугубит положение землян.

Исходя из этого, в Китае утверждают, что проект безъядерной коррекции орбиты астероидов может быть завершен в течение ближайших десять лет.

В рамках проекта будут созданы 23 ракеты с космическими корабями-камикадзе и будут объедены во флот. Он сможет изменить орбиту астероида до безопасной через три года после старта и ему потребуется в два раза меньше ударной массы, чем американцам.

Серией толчков ударные спутники изменят орбиту астероида и уведут его от столкновения с Землей.

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Китай космос астероид
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