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Косметический бренд Wella прекращает поставки в Россию, - "Коммерсант"

Фото: Wella уходит из России (wella.com)
Автор: Александр Мороз

Немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в Российскую Федерацию. И уходит с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Издание со ссылкой на письмо Wella Company пишет, что компания уведомила партнеров об уходе с российского рынка. В частности, в России больше не производится и не продается продукция под брендом Wella, а бизнес будет передан местной команде топ-менеджеров.

По данным "Коммерсанта", российские салоны красоты активно пользуются продукцией Wella - только на средства для окрашивания волос Wella приходится 40% рынка. Представители местной бьюти-индустрии отмечают, что уход этой компании станет критичным, поскольку с нее фактически и начиналась эта отрасль в России.

Тем не менее источники издания в отрасли отмечают, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.

Напомним, шведский косметический бренд Oriflame свернул свой российский бизнес еще в марте.

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Анна ГерманРоссийская Федерациябизнес