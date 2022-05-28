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Косметичний бренд Wella припиняє поставки до Росії, - "Комерсант"

Фото: Wella йде з Росії (wella.com)
Автор: Олександр Мороз

Німецький виробник професійної косметики Wella припиняє поставки в Російську Федерацію. Та йде з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Видання з посиланням на лист Wella Company пише, що компанія повідомила партнерів про відхід з російського ринку. Зокрема, в Росії більше не виробляється і не продається продукція під брендом Wella, а бізнес буде переданий місцевій команді топ-менеджерів.

За даними "Комерсанта", російські салони краси активно користуються продукцією Wella - тільки на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% ринку. Представники місцевої б'юті-індустрії відзначають, що відхід цієї компанії стане критичним, оскільки з неї фактично і починалася ця галузь в Росії.

Проте джерела видання в галузі відзначають, що частку ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

Нагадаємо, шведський косметичний бренд Oriflame згорнув свій російський бізнес ще в березні.

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Анна ГерманРосійська Федераціябизнес