Косметичний бренд Wella припиняє поставки до Росії, - "Комерсант"

Видання з посиланням на лист Wella Company пише, що компанія повідомила партнерів про відхід з російського ринку. Зокрема, в Росії більше не виробляється і не продається продукція під брендом Wella, а бізнес буде переданий місцевій команді топ-менеджерів.

За даними "Комерсанта", російські салони краси активно користуються продукцією Wella - тільки на засоби для фарбування волосся Wella припадає 40% ринку. Представники місцевої б'юті-індустрії відзначають, що відхід цієї компанії стане критичним, оскільки з неї фактично і починалася ця галузь в Росії.

Проте джерела видання в галузі відзначають, що частку ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.