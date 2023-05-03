Косили траву і натрапили на гранату: у Гостомелі виявили боєприпас періоду окупації

На земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там ще з періоду російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

Він повідомив, що житель Гостомеля повідомив поліцію про небезпечну знахідку на своїй земельній ділянці.

"Правоохоронці терміново прибули на місце, огородили прилеглу територію та викликали ДСНС. За попередніми даними, граната РГД-5 знаходилась там із періоду ворожої окупації", - написав він.

Нєбитов зауважив, що ніхто з людей не постраждав.

Він також закликав українців бути обережними в період весняно-польових робіт та відпочинку на природі.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області знайшли ракету від ПЗРК.

Раніше у Вишгородському районі знайшли частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".

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