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Косили траву і натрапили на гранату: у Гостомелі виявили боєприпас періоду окупації

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Київська область, Середа 03 травня 2023 17:59
Косили траву і натрапили на гранату: у Гостомелі виявили боєприпас періоду окупації Фото: у Гостомелі виявили боєприпас періоду окупації (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там ще з періоду російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Він повідомив, що житель Гостомеля повідомив поліцію про небезпечну знахідку на своїй земельній ділянці.

"Правоохоронці терміново прибули на місце, огородили прилеглу територію та викликали ДСНС. За попередніми даними, граната РГД-5 знаходилась там із періоду ворожої окупації", - написав він.

Нєбитов зауважив, що ніхто з людей не постраждав.

Він також закликав українців бути обережними в період весняно-польових робіт та відпочинку на природі.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області знайшли ракету від ПЗРК.

Раніше у Вишгородському районі знайшли частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".

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Київська область Гостомель полиция
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