Під Вишгородом знайшли частину снаряда від "Урагану"

У Вишгородському районі Київської області виявили частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова .

Він зазначив, що про знахідку днями повідомив місцевий житель. Спеціалісти оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, які вчинили російські окупанти проти жителів області.

Нєбитов нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів, слід одразу телефонувати на спецлінію "102".

Нагадаємо, нещодавно у Київській області діти знайшли протипіхотну міну з розтяжкою.

До того ж, ми писали, що сьогодні у Київській області будуть лунати сирену через тестування системи оповіщення.

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