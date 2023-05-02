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В Київській області знайшли ракету від ПЗРК. Завтра її планують підірвати на місці

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Наливайківка , Вівторок 02 травня 2023 22:49
В Київській області знайшли ракету від ПЗРК. Завтра її планують підірвати на місці Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, поблизу населеного пункту Наливайківка (Київська область) виявили ракету від ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макарівського селищного голови Вадима Токаря.

"Сьогодні поблизу населеного пункту Наливайківка було виявлено російську багатофункціональну ракету з ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

В Київській області знайшли ракету від ПЗРК. Завтра її планують підірвати на місці

Зазначається, що завтра ДСНС спільно з Національною поліцією проведуть оповіщення місцевого населення та перекриття підʼїзних доріг.

"Ракету буде знищено на місці спеціалістами піротехнічної служби", - додав Токар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Вишгородському районі Київської області виявили частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".

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