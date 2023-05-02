В Київській області знайшли ракету від ПЗРК. Завтра її планують підірвати на місці

У вівторок, 2 травня, поблизу населеного пункту Наливайківка (Київська область) виявили ракету від ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макарівського селищного голови Вадима Токаря.

"Сьогодні поблизу населеного пункту Наливайківка було виявлено російську багатофункціональну ракету з ПЗРК", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що завтра ДСНС спільно з Національною поліцією проведуть оповіщення місцевого населення та перекриття підʼїзних доріг. "Ракету буде знищено на місці спеціалістами піротехнічної служби", - додав Токар.