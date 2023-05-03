Косили траву и наткнулись на гранату: в Гостомеле обнаружили боеприпас периода оккупации

На земельном участке в Гостомеле нашли граната, которая находилась там еще с периода российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова .

Он сообщил, что житель Гостомеля сообщил полиции об опасной находке на своем земельном участке.

"Правоохранители срочно прибыли на место, огородили прилегающую территорию и вызвали ГСЧС. По предварительным данным, граната РГД-5 находилась там с периода враждебной оккупации", - написал он.

Небытов отметил, что никто из людей не пострадал.

Он также призвал украинцев быть осторожными в период весенне-полевых работ и отдыха на природе.

Напомним, недавно в Киевской области нашли ракету от ПЗРК.

Ранее в Вышгородском районе нашли часть реактивного снаряда от РСЗО "Ураган".

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