Косили траву и наткнулись на гранату: в Гостомеле обнаружили боеприпас периода оккупации
На земельном участке в Гостомеле нашли граната, которая находилась там еще с периода российской оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
Он сообщил, что житель Гостомеля сообщил полиции об опасной находке на своем земельном участке.
"Правоохранители срочно прибыли на место, огородили прилегающую территорию и вызвали ГСЧС. По предварительным данным, граната РГД-5 находилась там с периода враждебной оккупации", - написал он.
Небытов отметил, что никто из людей не пострадал.
Он также призвал украинцев быть осторожными в период весенне-полевых работ и отдыха на природе.
Напомним, недавно в Киевской области нашли ракету от ПЗРК.
Ранее в Вышгородском районе нашли часть реактивного снаряда от РСЗО "Ураган".
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