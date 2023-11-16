Кошти Дорожнього фонду передадуть в держбюджет: які видатки залишать на дороги

У 2024 році надходження з державного Дорожнього фонду буде спрямовано до загального фонду держбюджету. На дороги залишиться три джерела.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначили в прес-службі, відповідний ресурс (94,7 млрд гривень) буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.
При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.
Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період.
Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду Уряду України.
Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів, додали в Мінфіні.
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року Дорожній фонд передадуть до загального фонду бюджету.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Дорожній фонд України неможливо ліквідувати, втім, він є фактично нульовим. За словами прем'єр-міністра, аби уникнути колапсу було закладено 3 млрд гривень на зимове утримання доріг. Також є кошти на підтримку доріг й мостів критичної інфраструктури.