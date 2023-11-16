Средства Дорожного фонда передадут в госбюджет: какие расходы оставят на дороги

Как отметили в пресс-службе, соответствующий ресурс (94,7 млрд гривен) будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

Ресурсы на дороги

При этом в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам.

Остатки средств, источником формирования которых были доходы государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не использованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы), будут использоваться для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог в зимний период.

Дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться за счет средств из резервного фонда Правительства Украины.

Кроме того, строительство и ремонт дорог также запланировано в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров, добавили в Минфине.