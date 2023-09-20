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Рада схвалила в першому читанні направлення податків з військових на оборону

Україна, Середа 20 вересня 2023 13:54
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Рада схвалила в першому читанні направлення податків з військових на оборону Фото: податки військових направлять до держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових з місцевих бюджетів до держаного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, урядовий проект №10037 планується ухвалити в цілому в жовтні.

Законопроект передбачає вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу за період з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Крім того, з 1 січня 2024 року Дорожній фонд передадуть до загального фонду бюджету.

Цілі законопроекту

Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривен та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.

Їх пропонується розподілити таким чином:

  • 50% - Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання
  • 50% - Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Крім того, прогнозний обсяг доходів загального фонду держбюджету у 2024 році від надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, становитиме близько 95,2 млрд гривень.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів та снарядів.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Дорожній фонд України неможливо ліквідувати, втім, він є фактично нульовим. За словами прем'єр-міністра, аби уникнути колапсу було закладено 3 млрд гривень на зимове утримання доріг. Також є кошти на підтримку доріг й мостів критичної інфраструктури.

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