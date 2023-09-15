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Шмигаль про дорожній фонд: неможливо ліквідувати, однак він фактично нульовий

П'ятниця 15 вересня 2023 16:13
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Шмигаль про дорожній фонд: неможливо ліквідувати, однак він фактично нульовий Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Дорожній фонд України неможливо ліквідувати, втім, він є фактично нульовим. Водночас були закладені кошти на зимове утримання доріг і їх підтримку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно ми в цьому бюджеті прибрали практично всі видатки, капітальні видатки, крім тих, які я анонсував, як видатки для того, щоб забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку. Дорожній фонд неможливо ліквідувати, але він фактично нульовий", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, аби уникнути колапсу було закладено 3 млрд гривень на зимове утримання доріг. Також є кошти на підтримку доріг й мостів критичної інфраструктури.

"Це буде дофінансовуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями, ми кожен раз будемо дивитись на потребу, щоб не було, що ми займаємось будівництвом доріг, а нам треба займатись виробництвом снарядів", - пояснив прем'єр-міністр.

Проект бюджету-2024

Сьогодні уряд України затвердив проєкт держбюджету на наступний рік з доходами у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками у 3 трлн 108 млрд гривень. Пізніше проєкт було подано до Верховної ради.

Ключовим акцентом проєкту є оборона й безпека України. Зокрема, серед інших пріоритетів:

  • соціальна сфера;
  • медицина й освіта;
  • підтримка ветеранів;
  • відновлення економіки України.

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