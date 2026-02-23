Кошта потребовал от Орбана одобрить кредит для Украины на 90 млрд евро, - Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием выполнить коллективное решение по кредиту для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет Reuters, Антониу Кошта в своем письме напомнил Орбану, что кредит был официально одобрен лидерами всех стран ЕС на саммите в декабре, и это решение обязательно для выполнения.

"Когда лидеры достигают консенсуса, они связаны своим решением. Любое нарушение этого обязательства есть нарушение принципа добросовестного сотрудничества", - подчеркнул председатель Евросовета.

Он также подчеркнул, что ни одно государство-член не имеет права подрывать доверие к коллективным решениям Европейского совета, используя право вето после того, как согласие уже было достигнуто.