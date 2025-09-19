Кошта скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку ЗСУ та тиск на Росію

Голова Євроради Антоніу Кошта вважає, що такі дії РФ "є суворим нагадуванням" про необхідність прискорити та посилити оборону Європи.

В пресслужбі ЄР більш конкретно розповіли про мету зустрічі. А саме ЄС хоче обговорити посилення спільної з Україною обороноздатності на тлі нещодавніх дій РФ. Йдеться про вторгнення дронів Кремля в повітряний простір Польщі та Румунії.

"Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми перед собою поставили, - рішуче нарощувати спільну оборонну готовність Європи до 2030 року - втілює це зобов'язання", - цитує пресслужба очільника ЄР.

Кроки ЄС для посилення оборони

Також в заяві сказано, що протягом останніх місяців ЄС здійснив важливі кроки для збільшення фінансування оборони та підтримки оборонної промисловості.

"Ця робота проводиться у повній узгодженості з НАТО та зосереджена на дев'яти пріоритетних сферах, узгоджених на рівні ЄС", - додав Кошта.

Чиновник наголосив, що "кожне євро" має зміцнити спільну безпеку та стратегічну автономію.

"Так само нам потрібно враховувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України", - підкреслив голова ЄР.

Він зазначив, що в Копенгагені важливо обговорити три моменти, які допоможуть зміцнити оборону Європи до 2030 року.

А саме:

пришвидшення втілення оборонних стратегій та їх спрощення;

підтримку східного флангу Європи;

ефективне управління та нагляд за процесами.

Підтримка України - пріоритет для ЄС

Окрім вищезазначеного Кошта наголосив на важливості не лише військової підтримки ЗСУ, а й вступу України до ЄС.

"Наша безпека пов'язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру", - заявив голова Євроради.

Він також додав, що в рамках підтримки України в Копенгагені обговорять і тиск на Росію санкціями.

"Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Попри війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс відобразився в реальних кроках до вступу", - підсумував чиновник.