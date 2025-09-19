Кошта скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку ЗСУ та тиск на Росію

Голова Євроради Антоніу Кошта скликає неформальну зустріч лідерів ЄС, яка має пройти в Копенгагені 1 жовтня. Обговорять шляхи посилення оборони блоку і підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради.
В пресслужбі ЄР більш конкретно розповіли про мету зустрічі. А саме ЄС хоче обговорити посилення спільної з Україною обороноздатності на тлі нещодавніх дій РФ. Йдеться про вторгнення дронів Кремля в повітряний простір Польщі та Румунії.
Голова Євроради Антоніу Кошта вважає, що такі дії РФ "є суворим нагадуванням" про необхідність прискорити та посилити оборону Європи.
"Напрямок руху зрозумілий: ми будуємо Європу, здатну ефективно, автономно та разом реагувати на сьогоднішні та завтрашні загрози. Амбіція, яку ми перед собою поставили, - рішуче нарощувати спільну оборонну готовність Європи до 2030 року - втілює це зобов'язання", - цитує пресслужба очільника ЄР.
Також в заяві сказано, що протягом останніх місяців ЄС здійснив важливі кроки для збільшення фінансування оборони та підтримки оборонної промисловості.
"Ця робота проводиться у повній узгодженості з НАТО та зосереджена на дев'яти пріоритетних сферах, узгоджених на рівні ЄС", - додав Кошта.
Чиновник наголосив, що "кожне євро" має зміцнити спільну безпеку та стратегічну автономію.
"Так само нам потрібно враховувати уроки війни в Україні, зокрема шляхом зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України", - підкреслив голова ЄР.
Він зазначив, що в Копенгагені важливо обговорити три моменти, які допоможуть зміцнити оборону Європи до 2030 року.
А саме:
Окрім вищезазначеного Кошта наголосив на важливості не лише військової підтримки ЗСУ, а й вступу України до ЄС.
"Наша безпека пов'язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру", - заявив голова Євроради.
Він також додав, що в рамках підтримки України в Копенгагені обговорять і тиск на Росію санкціями.
"Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Попри війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс відобразився в реальних кроках до вступу", - підсумував чиновник.
Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Поки деталей не оголошено, втім передбачалось, що удару буде завдано, зокрема, по енергетичним компаніям агресора та "тіньовому флоту" РФ.
Зазначимо, що країни ЄС підтримують оборону України. Наприклад, сьогодні стало відомо, що Ірландія передала ЗСУ нову військову допомогу.
Раніше Німеччина передала Україні системи для виявлення ворожих дронів. До цього ФРН передавала Києву ракети, боєприпаси та іншу військову допомогу.