Кошта созывает лидеров ЕС: обсудят поддержку ВСУ и давление на Россию

Глава Евросовета Антониу Кошта созывает неформальную встречу лидеров ЕС, которая должна пройти в Копенгагене 1 октября. Обсудят пути усиления обороны блока и поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.
В пресс-службе Евросовета более конкретно рассказали о цели встречи. А именно ЕС хочет обсудить усиление совместной с Украиной обороноспособности на фоне недавних действий РФ. Речь идет о вторжении дронов Кремля в воздушное пространство Польши и Румынии.
Глава Евросовета Антониу Кошта считает, что такие действия РФ "являются суровым напоминанием" о необходимости ускорить и усилить оборону Европы.
"Направление движения понятно: мы строим Европу, способную эффективно, автономно и вместе реагировать на сегодняшние и завтрашние угрозы. Амбиция, которую мы перед собой поставили, - решительно наращивать общую оборонную готовность Европы до 2030 года - воплощает это обязательство", - цитирует пресс-служба главу ЕР.
Также в заявлении сказано, что в течение последних месяцев ЕС предпринял важные шаги для увеличения финансирования обороны и поддержки оборонной промышленности.
"Эта работа проводится в полной согласованности с НАТО и сосредоточена на девяти приоритетных сферах, согласованных на уровне ЕС", - добавил Кошта.
Чиновник подчеркнул, что "каждое евро" должно укрепить общую безопасность и стратегическую автономию.
"Так же нам нужно учитывать уроки войны в Украине, в частности путем укрепления сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, опираясь на уникальный опыт Украины", - подчеркнул глава Евросовета.
Он отметил, что в Копенгагене важно обсудить три момента, которые помогут укрепить оборону Европы до 2030 года.
А именно:
Кроме вышеупомянутого Кошта отметил важность не только военной поддержки ВСУ, но и вступления Украины в ЕС.
"Наша безопасность связана с безопасностью Украины. В Копенгагене я также хотел бы обсудить, как в дальнейшем поддерживать Украину и достичь справедливого и прочного мира", - заявил глава Евросовета.
Он также добавил, что в рамках поддержки Украины в Копенгагене обсудят и давление на Россию санкциями.
"Процесс вступления Украины в ЕС также должен продолжаться. Несмотря на войну, усилия Украины по реформам были впечатляющими. Мы должны обеспечить, чтобы этот импульс отразился в реальных шагах к вступлению", - подытожил чиновник.
Напомним, что Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. Пока деталей не объявлено, впрочем, предполагалось, что удар будет нанесен, в частности, по энергетическим компаниям агрессора и "теневому флоту" РФ.
Отметим, что страны ЕС поддерживают оборону Украины. Например, сегодня стало известно, что Ирландия передала ВСУ новую военную помощь.
Ранее Германия передала Украине системы для обнаружения вражеских дронов. До этого ФРГ передавала Киеву ракеты, боеприпасы и другую военную помощь.