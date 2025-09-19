ua en ru
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Брюссель, П'ятниця 19 вересня 2025 13:31
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії Фото: ЄС готує 19-й пакет санкцій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія схвалила новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Деталі буде оголошено пізніше.

Про це заявила представник Єврокомісії Паула Піньо повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас нададуть подробиці у пресрелізі, який буде опубліковано пізніше сьогодні.

Пакет має схвалити Рада ЄС, після цього рішення буде ухвалено.

Санкції проти Росії

ЄС схвалив 18 пакетів санкцій проти Росії після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Єврокомісія планувала 16 вересня представити новий, 19-й пакет санкцій. Однак тиск з боку Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих кроків в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі.

Після телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет буде спрямований проти банків, енергетики та криптовалютного сектора.

США наполягають на тому, щоб країни G7 запровадили тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. На думку Вашингтона, це має підштовхнути Володимира Путіна до переговорів із Києвом. Однак такий запит може зіткнутися з опором у європейських столицях.

Як заявила Кая Каллас, ЄС завершує роботу над 19-м пакетом заходів, "розглядаючи додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".

