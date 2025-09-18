ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ірландія передала Україні нову військову допомогу

Четвер 18 вересня 2025 17:15
UA EN RU
Ірландія передала Україні нову військову допомогу Фото: віцепрем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ірландія передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли автомобілі та роботи для розмінування.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс у соцмережі Х.

"Підтримка Ірландією України є непохитною. Сьогодні ми доставили 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби", - повідомив Гарріс.

Наразі техніка вже прибула до Польщі. Зокрема, три роботи для розмінування Reacher.

Міністр наголосив, що Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Допомога Україні від Ірландії

Нагадаємо, у березні уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Кошти було спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.

Раніше Ірландія передала Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки Україні після завершення війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною