UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Корупційний скандал в енергетиці. Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірок

Фото: Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

В Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський провів нараду з прем'єркою Юлію Свириденко, яка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - розповів президент.

За його словами,  з урахуванням результатів будуть і кадрові рішення.

Зеленський також згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді - Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - додав Зеленський.

Корупційний скандал в енергетиці

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про реалізацію операції "Мідас". Так, було викрито масштабну корупцію в енергетиці.

Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

Як повідомили джерела РБК-Україна, до корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Наразі виконувати обов'язки міністра енергетики після звільнення Гринчук буде заступник міністра Микола Колісник.

Детальніше про розслідування НАБУ - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАБУЮлія Свириденко