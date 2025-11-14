RU

Коррупционный скандал в энергетике. Зеленский анонсировал кадровые решения после проверок

Фото: Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

В Кабмине проведут кадровые изменения, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Окончательные решения будут принимать после проведения аудита госкомпаний и оценки результатов их деятельности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко, которая доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", - рассказал президент.

По его словам, с учетом результатов будут и кадровые решения.

Зеленский также упомянул, что результатами аудита будут делиться с ключевыми партнерами Украины за рубежом.

"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - добавил Зеленский.

 

Коррупционный скандал в энергетике

Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции "Мидас". Так, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике.

Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

Как сообщили источники РБК-Украина, к коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.

Сейчас исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

