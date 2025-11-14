Коррупционный скандал в энергетике. Зеленский анонсировал кадровые решения после проверок

Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко, которая доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", - рассказал президент.

По его словам, с учетом результатов будут и кадровые решения.

Зеленский также упомянул, что результатами аудита будут делиться с ключевыми партнерами Украины за рубежом.

"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - добавил Зеленский.