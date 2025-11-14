Коррупционный скандал в энергетике. Зеленский анонсировал кадровые решения после проверок

В Кабмине проведут кадровые изменения, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Окончательные решения будут принимать после проведения аудита госкомпаний и оценки результатов их деятельности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко, которая доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.
"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", - рассказал президент.
По его словам, с учетом результатов будут и кадровые решения.
Зеленский также упомянул, что результатами аудита будут делиться с ключевыми партнерами Украины за рубежом.
"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - добавил Зеленский.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции "Мидас". Так, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике.
Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.
Как сообщили источники РБК-Украина, к коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко.
На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.
Сейчас исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.