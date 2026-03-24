ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Ощадбанк" призупинив ввезення валюти з ЄС: він єдиний має таку ліцензію

22:21 24.03.2026 Вт
2 хв
Після інциденту в Угорщині банк шукає нові безпечні маршрути
Марія Науменко
"Ощадбанк" призупинив ввезення валюти з ЄС: він єдиний має таку ліцензію фото: "Ощадбанк" припинив ввезення валюти (Getty Images)

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк призупинив ввезення готівкової валюти після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Читайте також: "Ін'єкція та доба допитів": інкасатор Ощаду вперше розповів про затримання в Угорщині

За його словами, наразі Ощадбанк не здійснює постачання готівки з Європейського Союзу та працює над новими безпечними маршрутами доставки.

"З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки (коштів - ред.) з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути", - зазначив Каціон.

Він зауважив, що Ощадбанк є єдиним комерційним банком в Україні, який має ліцензію на ввезення готівкової валюти з території ЄС. Через тимчасове припинення поставок попит на валюту наразі покриває Національний банк України за рахунок власних резервів.

Голова правління Ощадбанку нагадав, що до повномасштабного вторгнення транспортування готівки здійснювалося авіацією через аеропорт "Бориспіль". Після 2022 року перевезення відбувається автомобільним транспортом приблизно раз на тиждень.

За даними Каціона, Ощадбанк забезпечив постачання валюти для 39 банків на суму близько 1 млрд доларів і 800 млн євро.

Загалом у 2025 році через каси банку населенню було продано близько 1,45 млрд доларів і 387 млн євро, водночас у громадян придбали 522 млн доларів і 82 млн євро.

Нагадаємо, 5 березня угорські силовики зупинили колону автомобілів "Ощадбанку", яка везла з Відня в Україну золото, а також десятки мільйонів доларів і євро. Угорська сторона заблокувала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".

Згодом стало відомо, що під час рейду угорські правоохоронці пошкодили броньовані автомобілі банку, а частина золотих злитків зникла. Українська сторона звинуватила силовиків Угорщини у некомпетентності та навмисному псуванні майна.

Крім того, за даними The Guardian, до затриманих могли застосувати примусові ін’єкції невідомого препарату, схожого на "сироватку правди", щоб змусити їх давати свідчення. В одного з постраждалих після цього стався напад гіпертонії, і він втратив свідомість.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
