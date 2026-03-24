"Ощадбанк" призупинив ввезення валюти з ЄС: він єдиний має таку ліцензію

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк призупинив ввезення готівкової валюти після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За його словами, наразі Ощадбанк не здійснює постачання готівки з Європейського Союзу та працює над новими безпечними маршрутами доставки.

"З моменту інциденту і до сьогодні ми не здійснювали ввезення готівкових коштів. Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки (коштів - ред.) з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути", - зазначив Каціон.

Він зауважив, що Ощадбанк є єдиним комерційним банком в Україні, який має ліцензію на ввезення готівкової валюти з території ЄС. Через тимчасове припинення поставок попит на валюту наразі покриває Національний банк України за рахунок власних резервів.

Голова правління Ощадбанку нагадав, що до повномасштабного вторгнення транспортування готівки здійснювалося авіацією через аеропорт "Бориспіль". Після 2022 року перевезення відбувається автомобільним транспортом приблизно раз на тиждень.

За даними Каціона, Ощадбанк забезпечив постачання валюти для 39 банків на суму близько 1 млрд доларів і 800 млн євро.

Загалом у 2025 році через каси банку населенню було продано близько 1,45 млрд доларів і 387 млн євро, водночас у громадян придбали 522 млн доларів і 82 млн євро.