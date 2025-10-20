Кортеж віце-президента США потрапив під осколки снаряда, - ЗМІ

На військовій базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб з нагоди 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок.

Один із 155-міліметрових снарядів, випущених із гаубиці М777, передчасно здетонував над трасою Interstate 5 - великою автомагістраллю, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго.

Осколки пошкодили мотоцикл із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм, проте інцидент викликав тривогу у присутніх.

Начальник дорожнього патруля Тоні Коронадо зазначив: "Надзвичайно рідко бойові стрільби або навчання із застосуванням вибухових пристроїв проводяться над діючими автомагістралями".

Реакція влади та наслідки

Перед початком заходу ділянку траси було тимчасово перекрито, що викликало невдоволення автомобілістів. Демонстрація включала артилерійські залпи, показові стрибки парашутистів, проліт винищувачів F-35 і висадку підрозділів морських котиків.

Віцепрезидент спостерігав за тим, що відбувається, особисто і пізніше заявив журналістам, що показ "став свідченням сили та непереможного духу корпусу". Він додав, що зустріч із морськими піхотинцями справила на нього сильне враження.

Однак представники Демократичної партії розкритикували інцидент. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав стрілянину "абсурдним проявом сили" і написав у соцмережі X: "Дональд Трамп і Джей Ді Венс ризикують життями людей заради шоу".

Розслідування події

Після події Корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби та ініціював внутрішнє розслідування.

В офіційній заяві Першої експедиційної групи зазначається, що "всі дії відбувалися після суворої оцінки безпеки", а фахівці прагнуть встановити точну причину передчасної детонації.

Хоча представники адміністрації Трампа наполягають, що подібні навчання є рутинною практикою, військові не уточнили, чи проводилися раніше стрільби над жвавими автомагістралями.