Во время учений морской пехоты в Калифорнии взорвался снаряд, ранив охрану из кортежа вице-президента США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Daily Beast.
На военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время демонстрационных стрельб по случаю 250-летия морской пехоты произошел несчастный случай.
Один из 155-миллиметровых снарядов, выпущенных из гаубицы М777, преждевременно сдетонировал над трассой Interstate 5 — крупной автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.
Осколки повредили мотоцикл из кортежа охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля. Никто из участников не получил серьёзных травм, однако инцидент вызвал тревогу у присутствующих.
Начальник дорожного патруля Тони Коронадо отметил: "Чрезвычайно редко боевые стрельбы или учения с применением взрывных устройств проводятся над действующими автомагистралями".
Перед началом мероприятия участок трассы был временно перекрыт, что вызвало недовольство автомобилистов. Демонстрация включала артиллерийские залпы, показательные прыжки парашютистов, пролет истребителей F-35 и высадку подразделений морских котиков.
Вице-президент наблюдал за происходящим лично и позже заявил журналистам, что показ "стал свидетельством силы и непобедимого духа корпуса". Он добавил, что встреча с морскими пехотинцами произвела на него сильное впечатление.
Однако представители Демократической партии раскритиковали инцидент. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал стрельбы "абсурдным проявлением силы" и написал в соцсети X: "Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс рискуют жизнями людей ради шоу".
После происшествия Корпус морской пехоты немедленно приостановил стрельбы и инициировал внутреннее расследование.
В официальном заявлении Первой экспедиционной группы отмечается, что "все действия проходили после строгой оценки безопасности", а специалисты стремятся установить точную причину преждевременной детонации.
Хотя представители администрации Трампа настаивают, что подобные учения являются рутинной практикой, военные не уточнили, проводились ли ранее стрельбы над оживленными автомагистралями.
Напоминаем, что США и Россия готовятся к саммиту лидеров в Будапеште, который может стать попыткой возобновить диалог о путях завершения войны в Украине. Подготовку встречи впервые курирует госсекретарь США Марко Рубио, а до основного саммита запланированы дополнительные переговоры между представителями двух стран на более низком уровне.
Отметим, что Кремль через спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева пытается продемонстрировать администрации Трампа экономические преимущества нормализации отношений с Россией, не включая Украину в мирные переговоры.