Кортеж вице-президента США попал под осколки снаряда, - СМИ

На военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время демонстрационных стрельб по случаю 250-летия морской пехоты произошел несчастный случай.

Один из 155-миллиметровых снарядов, выпущенных из гаубицы М777, преждевременно сдетонировал над трассой Interstate 5 — крупной автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Осколки повредили мотоцикл из кортежа охраны вице-президента и автомобиль дорожного патруля. Никто из участников не получил серьёзных травм, однако инцидент вызвал тревогу у присутствующих.

Начальник дорожного патруля Тони Коронадо отметил: "Чрезвычайно редко боевые стрельбы или учения с применением взрывных устройств проводятся над действующими автомагистралями".

Реакция властей и последствия

Перед началом мероприятия участок трассы был временно перекрыт, что вызвало недовольство автомобилистов. Демонстрация включала артиллерийские залпы, показательные прыжки парашютистов, пролет истребителей F-35 и высадку подразделений морских котиков.

Вице-президент наблюдал за происходящим лично и позже заявил журналистам, что показ "стал свидетельством силы и непобедимого духа корпуса". Он добавил, что встреча с морскими пехотинцами произвела на него сильное впечатление.

Однако представители Демократической партии раскритиковали инцидент. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал стрельбы "абсурдным проявлением силы" и написал в соцсети X: "Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс рискуют жизнями людей ради шоу".

Расследование происшествия

После происшествия Корпус морской пехоты немедленно приостановил стрельбы и инициировал внутреннее расследование.

В официальном заявлении Первой экспедиционной группы отмечается, что "все действия проходили после строгой оценки безопасности", а специалисты стремятся установить точную причину преждевременной детонации.

Хотя представители администрации Трампа настаивают, что подобные учения являются рутинной практикой, военные не уточнили, проводились ли ранее стрельбы над оживленными автомагистралями.