Не Віткофф. Партнерам США сподобалася зміна "куратора" саміту з Путіним, - WSJ

США і Росія планують найближчими тижнями провести саміт лідерів у Будапешті, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. Підготовку зустрічі вперше очолить держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами джерел видання, США, сподіваючись закласти основу для угоди, планують провести більше зустрічей з Росією на нижчому рівні, ніж це було до переговорів на Алясці.

При цьому, джерела також розповіли, що цього разу американську сторону очолить не спецпредставник Трампа Стів Віткофф, а інша людина.

"Американську сторону очолюватиме держсекретар Марко Рубіо замість спецпредставника Стіва Віткоффа, що було позитивно сприйнято українськими та європейськими чиновниками", - пише WSJ.

Тут варто додати, що напередодні саміту на Алясці, коли Віткофф зустрічався з Путіним, у ЗМІ була інформація, що глава Кремля дав згоду на виведення військ із Херсонської та Запорізької областей в обмін на Донецьку область. Потім були публікації, що Віткофф неправильно зрозумів Путіна, його умови залишалися такими ж більш жорсткими, як і раніше.

Що ж стосується нинішніх зустрічей, Трамп уже анонсував, що вони плануються протягом найближчих двох тижнів і в них братимуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф.

"Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим. І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо вже призначено", - сказав Трамп, маючи на увазі плани призначити зустріч із Путіним.