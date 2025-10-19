ua en ru
Не Віткофф. Партнерам США сподобалася зміна "куратора" саміту з Путіним, - WSJ

Неділя 19 жовтня 2025 20:26
UA EN RU
Не Віткофф. Партнерам США сподобалася зміна "куратора" саміту з Путіним, - WSJ Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США і Росія планують найближчими тижнями провести саміт лідерів у Будапешті, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. Підготовку зустрічі вперше очолить держсекретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, США, сподіваючись закласти основу для угоди, планують провести більше зустрічей з Росією на нижчому рівні, ніж це було до переговорів на Алясці.

При цьому, джерела також розповіли, що цього разу американську сторону очолить не спецпредставник Трампа Стів Віткофф, а інша людина.

"Американську сторону очолюватиме держсекретар Марко Рубіо замість спецпредставника Стіва Віткоффа, що було позитивно сприйнято українськими та європейськими чиновниками", - пише WSJ.

Тут варто додати, що напередодні саміту на Алясці, коли Віткофф зустрічався з Путіним, у ЗМІ була інформація, що глава Кремля дав згоду на виведення військ із Херсонської та Запорізької областей в обмін на Донецьку область. Потім були публікації, що Віткофф неправильно зрозумів Путіна, його умови залишалися такими ж більш жорсткими, як і раніше.

Що ж стосується нинішніх зустрічей, Трамп уже анонсував, що вони плануються протягом найближчих двох тижнів і в них братимуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф.

"Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою Лавровим. І вони зустрінуться незабаром. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо вже призначено", - сказав Трамп, маючи на увазі плани призначити зустріч із Путіним.

Як Європа реагує на саміт в Угорщині

Нагадаємо, що цього разу зустріч Трампа і Путіна має відбутися в угорській столиці місті Будапешт.

За даними El Pais, в ЄС вважають образою факт, що зустріч для обговорення миру відбудеться саме в Угорщині. Причина в тому, що країни обговорюватимуть українське питання в країні ЄС, але без участі самого Євросоюзу.

За словами одного з європейських дипломатів, вибір Будапешта може зіграти на користь прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, і, зокрема, посилити розбіжності всередині ЄС.

"Місце було вибрано ретельно. Воно може бути вигідне Росії, оскільки посилює розбіжності всередині ЄС щодо Кремля. І це також може надати величезну послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в країні", - сказав дипломат.

Також у Брюсселі стверджують, що зустріч лідерів США і РФ буде корисною в Будапешті, якщо призведе до миру в Україні. Однак у приватному порядку кілька джерел заявили про "політичний кошмар".

