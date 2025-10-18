РФ намагається схилити США до відновлення економічної співпраці, - ISW

Кремль використовує спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, щоб переконати адміністрацію Трампа в економічній вигоді нормалізації відносин між країнами без вступу в мирні переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує використовувати двосторонню риторичну стратегію, поєднуючи економічні ініціативи з завуальованими військовими погрозами, щоб одночасно добиватися нормалізації відносин зі Сполученими Штатами та стримувати підтримку України з боку Вашингтону.

В якості прикладу в Інституті послалися на серію англомовних дописів в X генерального директора Російського фонду прямих інвестицій та ключового переговорника Кремля Кирила Дмитрієва.

16 і 17 жовтня опублікував серію англомовних дописів в X, у яких просував ідею можливої спільної американо-російської економічної ініціативи.

"Ймовірно, це було спробою переконати адміністрацію Трампа, що нормалізація відносин між США та Росією принесе економічну та політичну вигоду обом країнам без необхідності проведення мирних переговорів із Україною", - припускають експерти ISW.

На думку аналітиків, Дмитрієв фактично виконує роль переконливого агента, якого Кремль використовує для зміцнення зв'язків із адміністрацією Трампа. Його публікації, імовірно, мали на меті привернути увагу медіа та підкреслити кремлівський наратив про те, що двостороння економічна співпраця є кращою альтернативою переговорному врегулюванню війни в Україні.

Роль ракет Tomahawk

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін 17 жовтня повторив, що Росія розцінюватиме передачу Україні американських ракет Tomahawk як "ворожий крок", який нібито загрожує глобальній безпеці. Наришкін знову звинуватив європейські держави, які підтримують ідею передачі Tomahawk Україні, у належності до "партії війни", що нібито виступає проти "тривалого й справедливого миру".

Президент РФ Володимир Путін та інші рупори Кремля неодноразово представляли можливість передачі ракет Tomahawk як серйозну "ескалацію", намагаючись відлякати Захід від подальшої підтримки України.

В ISW переконані, що Кремль систематично вдається до прямих і непрямих погроз, включно з ядерним шантажем, і водночас пропонує економічні стимули, щоб послабити західну допомогу Києву.

"Надання Україні ракет Tomahawk не призведе до суттєвої ескалації з боку Росії, а навпаки - зрівняє можливості України з використанням Росією власних далекобійних крилатих ракет у цій війні", - підкреслили в Інституті вивчення війни.