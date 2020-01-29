Коррупция в футболе: полиция получила доступ к счетам УАФ

Фото: президент УАФ Андрей Павелко (УНИАН)

Организация могла вывести в офшоры деньги от УЕФА

Голосеевский районный суд Киева предоставил полиции доступ к банковским счетам Украинской ассоциации футбола (ранее Федерация футбола Украины, - ред.) по делу о коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Отметим, полиция расследует возможную коррупцию в УАФ с октября 2019 года. Дело касается того, что с 1999 года УАФ получает деньги на развитие украинского футбола от УЕФА через посредничество компании "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова).

По данным следствия, с 17.04.2015 по 01.12.2016 часть полученных на развитие украинского футбола по распоряжению УАФ были перечислены компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" на банковские счета ошфорных компаний. Переводы этим офшорам осуществлялись за товары и услуги, которые не могли использоваться для обеспечения деятельности УАФ.

В частности, было закуплено у иностранных компаний более 30 тонн элитных сортов чая, более 10 тонн кофе, более 2 тонн морепродуктов, местом поставки которых был определен порт Гамбурга (Германия).

При этом, Государственная фискальная служба сообщила правоохранителям, что Украинская федерация футбола не получала товары от вышеупомянутых иностранных компаний. Для расследования этой вероятно преступной схемы полиция и прокуратура затребовали у суда доступ к банковским документам УАФ.

В январе суд предоставил следователям доступ к счетам организации в "Сбербанке", банке "Премиум" и "Ощадбанке".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада создала следственную комиссию по коррупции в украинском футболе.

Ранее также выходило журналистское расследование, в котором утверждалось, что Федерация футбола Украины через офшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах вывела 1 млн долларов.