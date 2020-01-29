Корупція у футболі: поліція отримала доступ до рахунків УАФ

Фото: президент УАФ Андрій Павелко (УНІАН)

Організація могла вивести в офшори гроші від УЄФА

Голосіївський районний суд Києва надав поліції доступ до банківських рахунків Української асоціації футболу (раніше Федерація футболу України, - ред.) у справі про корупцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Зазначимо, поліція розслідує можливу корупцію в УАФ з жовтня 2019 року. Справа стосується того, що з 1999 року УАФ отримує гроші на розвиток українського футболу від УЄФА через посередництво компанії "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британські Віргінські острови).

За даними слідства, з 17.04.2015 по 01.12.2016 частину отриманих на розвиток українського футболу за розпорядженням УАФ були перераховані компанією "Ньюпорт Менеджмент Лтд" на банківські рахунки ошфорних компаній. Перекази цим офшорам здійснювалися за товари та послуги, які не могли використовуватися для забезпечення діяльності УАФ.

Зокрема, було закуплено у іноземних компаній понад 30 тонн елітних сортів чаю, понад 10 тонн кави, понад 2 тонн морепродуктів, місцем постачання яких було визначено порт Гамбурга (Німеччина).

При цьому, Державна фіскальна служба повідомила правоохоронцям, що Українська федерація футболу не отримувала товари від вищезгаданих іноземних компаній. Для розслідування цієї ймовірно злочинної схеми поліція і прокуратура вимагали у суду доступ до банківських документів УАФ.

У січні суд надав слідчим доступ до рахунків організації в "Сбєрбанку", банку "Преміум" і "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада створила слідчу комісію щодо корупції в українському футболі.

Раніше також виходило журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що Федерація футболу України через офшорну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах вивела 1 млн доларів.