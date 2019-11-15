Рада создала ВСК по коррупции в украинском футболе

Фото: президент УАФ Андрей Павелко (УНИАН)

Комиссия проверит возможные хищения президента УАФ Андрея Павелко

Верховная рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) по коррупции в Украинской ассоциации футбола (УАФ). Соответствующее постановление поддержали 260 народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Предполагается, что эта комиссия проверит возможные факты коррупции президентом УАФ Андреем Павелко, который в парламенте 8 созыва возглавлял бюджетный комитет, при решении вопроса о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а также факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Количественный состав временной следственной комиссии составит 10 народных депутатов, исходя из обеспечения такого представительства: один представитель от двадцати народных депутатов, но не менее чем по одному народному депутату Украины от каждой депутатской фракции (депутатской группы).

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием.

До этого сообщалось, что Федерация футбола Украины (ФФУ) через офшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах вывела 1 млн долларов. По данным журналистского расследования, в схеме мог быть замешан Павелко.