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Корпус мира остановил все операции из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 15:55
Корпус мира остановил все операции из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Агентство эвакуирует волонтеров со всех уголков мира

Федеральное агентство правительства США "Корпус мира" заявило о приостановлении всех операций на планете и эвакуации всех добровольцев из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Директор Корпуса Джоди Олсен заявила, что из-за распространения вируса работа волонтеров становится все более опасной.

"Мы стремимся защитить ваше благополучие и предотвратить возникновение ситуации, когда добровольцы не смогут покинуть страны, в которых они работают. Эвакуация является сложным, эмоционально истощающим опытом для всех участников", - сказала Олсен.

При этом она отметила, что принятые меры - временные.

"Мы не закрываем посты, и мы будем готовы вернуться к нормальной работе, когда позволят условия", - добавила директор агентства.

Корпус мира - гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. Создателем агентства считается президент Джон Кеннеди. С 1961 года более 235 тыс. американцев были задействованы в 141 стране мира.

Напомним, США начали обсуждать с Facebook, Google и другими технологическими компаниями возможность использования личных данных пользователей для борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось о возможном очаге распространения коронавируса в Европе. Что происходит в Украине и мире в связи с пандемией COVID-19 - в материале РБК-Украина.

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