ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Корпус миру зупинив всі операції через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 15:55
Корпус миру зупинив всі операції через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Агентство евакуює волонтерів з усіх куточків світу

Федеральне агентство уряду США "Корпус миру" заявило про призупинення всіх операцій на планеті та евакуацію всіх добровольців через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Директор Корпусу Джоді Олсен заявила, що через поширення вірусу робота волонтерів стає небезпечнішою.

"Ми прагнемо захистити ваше благополуччя і запобігти виникненню ситуації, коли добровольці не зможуть покинути країни, в яких вони працюють. Евакуація є складним, емоційно виснажуючим досвідом для всіх учасників", - сказала Олсен.

При цьому вона зазначила, що вжиті заходи - тимчасові.

"Ми не закриваємо пости, і ми будемо готові повернутися до нормальної роботи, коли дозволять умови", - додала директор агентства.

Корпус миру - гуманітарна організація, яка відряджає добровольців у бідні країни для надання допомоги. Засновником агентства вважається президент Джон Кеннеді. З 1961 року понад 235 тис. американців були задіяні в 141 країні світу.

Нагадаємо, США почали обговорювати з Facebook, Google і іншими технологічними компаніями можливість використання особистих даних користувачів для боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Також повідомлялося про можливий осередок поширення коронавірусу в Європі. Що відбувається в Україні та світі у зв’язку з пандемією COVID-19 - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 18 березня Червоний Хрест надасть Україні медобладнання та ліки
Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся