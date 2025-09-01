Корпорація Alef сплатила понад 11 млрд гривень податків від початку війни, - Єрмолаєв

Від початку повномасштабного вторгнення, корпорація Alef, засновником якої український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 11 млрд грн, що складало близько 10 млн грн на день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення Єрмолаєва щодо 31-ї річниці створення компанії.

Вадим Єрмолаєв також заявив, що за цей час на підтримку ЗСУ було спрямовано понад 540 млн грн. Наразі з 8433 співробітників корпорації 539 служать у збройних силах.

"Всіх наших співробітників, які зараз служать у ЗСУ, чекаємо назад цілими та неушкодженими", – зазначив він.

Також керівник корпорації Alef висловив думку, що Росія мала б спрямовувати ресурси на розвиток власної інфраструктури, а не на війну проти України.

"Росія, замість того, щоб вбивати нас, українців, краще витратила б енергію та ресурс на те, щоб зробити сортир у кожному будинку від Москви до Владивостока. Якби вони забезпечили каналізацію та газ у кожний будинок, їм вистачило б занять на найближчі 100 років", – сказав Єрмолаєв.

Він наголосив, що категорично засуджує агресію РФ проти України та впевнений, що дії агресора мають отримати чітку правову та моральну оцінку.

"Повномасштабна війна принесла багато страждань мільйонам наших громадян та знищила життя десятків тисяч. Для нас як бізнесу – це повна втрата активів на окупованих територіях і значні збитки від обстрілів на території України. Проте, попри всі труднощі ми продовжуємо свою роботу", – підкреслив він.