Корпорация Alef уплатила более 11 млрд гривен налогов с начала войны, - Ермолаев

Понедельник 01 сентября 2025 12:45
Фото: основатель корпорации Alef Вадим Ермолаев (vadymiermolaiev.info)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения корпорация Alef, основателем которой украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, уплатила в бюджеты всех уровней более 11 млрд грн, что составляло около 10 млн грн в день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Ермолаева по поводу 31-й годовщины создания компании.

Вадим Ермолаев также заявил, что за это время на поддержку ВСУ было направлено более 540 млн грн. Из 8433 сотрудников корпорации 539 служат в вооруженных силах.

"Всех наших сотрудников, которые сейчас служат в ВСУ, ждем назад целыми и невредимыми", – отметил он.

Также руководитель корпорации Alef выразил мнение, что Россия должна направлять ресурсы на развитие собственной инфраструктуры, а не на войну против Украины.

"Россия, вместо того чтобы убивать нас, украинцев, лучше потратила бы энергию и ресурс на то, чтобы сделать сортир в каждом доме от Москвы до Владивостока. Если бы они обеспечили канализацию и газ в каждый дом, им хватило бы занятий на ближайшие 100 лет", – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что категорически осуждает агрессию РФ против Украины и уверен, что действия агрессора должны получить четкую правовую и моральную оценку.

"Полномасштабная война принесла много страданий миллионам наших граждан и уничтожила жизнь десятков тысяч. Для нас как бизнеса – это полная потеря активов на оккупированных территориях и значительный ущерб от обстрелов на территории Украины. Однако, несмотря на все трудности, мы продолжаем свою работу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Вадим Ермолаев сообщал, что на временно оккупированных территориях в первые дни чеченские боевики вывезли со складов сельскохозяйственную технику на сумму 15 млн евро. А также 175 полувагонов на 8 млн евро. Это произошло в Мелитополе и Херсоне, где имелись большие запасы новой техники, запчастей и других материалов.

Вадим Ермолаев – украинский бизнесмен. В 2023 году против него решением СНБО были введены санкции. Он не согласился с выдвигаемыми претензиями и оспаривает решение в суде.

В 2021 году Вадим Ермолаев входил в список Forbes. Он является основателем группы компаний "Алеф", реализовавшей в Днепре такие проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.
Помимо недвижимости "Алеф" занимается производством газобетона, ПВХ-профилей, бесшовных труб, зубных имплантатов, а также выращиванием элитных сортов яблок.

Группа владеет крупнейшей в Украине биомассовой электростанцией мощностью 16 МВт. В состав корпорации входят 18 компаний и 11 производственных предприятий, продукция которых экспортируется в 50 стран.

