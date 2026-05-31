Короткочасні дощі, грози та до +21: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 31 травня, погода буде дощовою, але місцями повітря прогріє до +21. У деяких регіонах очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрідрометцентр .

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 13-15°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ.

Температура вдень 12-17°; у західних та Одеській областях 16-21°.

Вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Невеликі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози.

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали про похолодання та зміну погоди.

Після до цього Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.