Головна » Життя » Суспільство

Короткочасні дощі, грози та до +21: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 31.05.2026 Нд
У якому регіоні сьогодні буде найгірша погода?
Тетяна Степанова
Короткочасні дощі, грози та до +21: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 травня (Getty Images)
В Україні сьогодні, 31 травня, погода буде дощовою, але місцями повітря прогріє до +21. У деяких регіонах очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність.

Невеликі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози.

Вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17°; у західних та Одеській областях 16-21°.

Фото: карта погоди в Україні 31 січня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 13-15°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали про похолодання та зміну погоди.

Після до цього Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.

