Кратковременные дожди, грозы и до +21: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 31 мая, погода будет дождливой, но местами воздух прогреет до +21. В некоторых регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укридрометцентр .

Температура по области днем 12-17°, в Киеве 13-15°.

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.

Температура днем 12-17°; в западных и Одесской областях 16-21°.

Утром на востоке и северо-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о похолодании и изменении погоды.

После этого Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.