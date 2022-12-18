ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Короткий шлях може вбити. Українців закликали не ходити і не їздити лісосмугами

Новость на русском →
Київ, Неділя 18 грудня 2022 18:22
Короткий шлях може вбити. Українців закликали не ходити і не їздити лісосмугами Фото: у ДСНС закликали не ходити і не їздити лісосмугами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ДСНС нагадали, чому небезпечно використовувати польові та лісові дороги, рухаючись пішки, чи на транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

У деокупованих регіонах поля, лісосмуги та інші території, позбавлені забудови, зберігають у собі досі безліч ворожих мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Співробітники ДСНС щодня проводять розмінування лісів та сільгоспугідь, але на завершення цього процесу знадобляться багато років.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але виявили мертвими.

Також нагадаємо, нещодавно на міні на Харківщині підірвався рятувальник. До цього троє рятувальників підірвалися під час розмінування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога в районі понад 15 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах