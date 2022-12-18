Короткий шлях може вбити. Українців закликали не ходити і не їздити лісосмугами

Фото: у ДСНС закликали не ходити і не їздити лісосмугами (Getty Images)

У ДСНС нагадали, чому небезпечно використовувати польові та лісові дороги, рухаючись пішки, чи на транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

У деокупованих регіонах поля, лісосмуги та інші території, позбавлені забудови, зберігають у собі досі безліч ворожих мін і боєприпасів, що не розірвалися. Співробітники ДСНС щодня проводять розмінування лісів та сільгоспугідь, але на завершення цього процесу знадобляться багато років.