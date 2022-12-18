Короткий путь может убить. Украинцев призвали не ходить и не ездить по лесополосам

Фото: в ГСЧС призывали не ходить и не ездить по лесополосам (Getty Images)

В ГСЧС напомнили, почему опасно использовать полевые и лесные дороги, двигаясь пешком, или на транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

В деоккупированных регионах поля, лесополосы и другие территории, лишенные застройки, хранят в себе до сих пор множество вражеских мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сотрудники ГСЧС ежедневно проводят разминирование лесов и сельхозугодий, но на завершение этого процесса понадобятся многие годы.