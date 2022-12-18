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Короткий путь может убить. Украинцев призвали не ходить и не ездить по лесополосам

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Киев, Воскресенье 18 декабря 2022 18:22
Короткий путь может убить. Украинцев призвали не ходить и не ездить по лесополосам Фото: в ГСЧС призывали не ходить и не ездить по лесополосам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ГСЧС напомнили, почему опасно использовать полевые и лесные дороги, двигаясь пешком, или на транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

В деоккупированных регионах поля, лесополосы и другие территории, лишенные застройки, хранят в себе до сих пор множество вражеских мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудники ГСЧС ежедневно проводят разминирование лесов и сельхозугодий, но на завершение этого процесса понадобятся многие годы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мине. Правоохранители искали их с помощью беспилотника, но обнаружили мертвыми.

Также напомним, недавно на мине в Харьковской области подорвался спасатель. До этого трое спасателей подорвались во время разминирования в Донецкой области.

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