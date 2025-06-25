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Каллас не виключила вступ Канади до ЄС через спільне арктичне сусідство

Середа 25 червня 2025 13:46
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Каллас не виключила вступ Канади до ЄС через спільне арктичне сусідство Фото: глава європейської дипломатії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава дипломатії Кая Каллас припустила, що Канада потенційно могла б стати членом ЄС, незважаючи на свою географічну віддаленість від Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Каллас під час саміту НАТО в Гаазі.

"Ви знаєте, мені вже ставили питання про те, що Канада хоче вступити до ЄС. Ми раді всім друзям, але є невелика перешкода, вони є географічно не в Європі. І вони мали на це відповідь - Арктика. Вони межують із нами по Арктиці. Тож хто знає?" - сказала Каллас.

Озвучена ідея прозвучала на тлі геополітичного напруження та загроз від президента США Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про бажання анексувати Канаду або змінити формат стратегічного партнерства.

В європейських і канадських політичних колах дедалі частіше обговорюються альтернативні сценарії співпраці між Оттавою та Брюсселем - зокрема, через спільні економічні та безпекові інтереси.

Зазіхання Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів говорив про те, що хоче приєднати Канаду до США.

При цьому вчора, 5 травня, він трохи пом'якшив свою позицію. Зокрема, американський лідер пообіцяв не використовувати проти Канади військову силу.

Також, 6 травня Трамп укотре заявив, що, на його думку, Канада має стати 51-м штатом США.

"Щоб танцювати танго, потрібні двоє, вірно? Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян. Ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу, інші речі. Буде багато переваг", - зазначив він.

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